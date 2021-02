Futura líder da OMC quer promover acesso dos países pobres às vacinas da Covid-19

Ngozi Okonjo-Iweala, futura líder da Organização Mundial do Comércio (OMC), disse que a organização deve regressar ao objetivo de melhorar o nível de vida das pessoas e promover o acesso dos países pobres às vacinas de covid-19.

Em entrevista à agência noticiosa France-Presse (AFP), a nigeriana, primeira mulher e a primeira africana a liderar a OMC, afirmou que a organização é "demasiado importante para estar atrasada, paralisada e moribunda".

Ngozi Okonjo-Iweala, que assumirá as rédeas da OMC a partir 1 de março, enumerou os seus objetivos imediatos: assegurar que as vacinas sejam produzidas e distribuídas em todo o mundo, não só nos países ricos, mas também resistir à tendência para o protecionismo que cresceu com a pandemia, de modo a que o comércio livre possa contribuir para a recuperação económica.