Os nomes de Joe Biden e Donald Trump não estão nos boletins de voto, mas o futuro político de ambos - tal como o futuro de uma América que nunca esteve tão dividida - poderá vir a ser decidido, em grande parte, pela forma como os americanos votarem nas eleições intercalares desta terça-feira para o Congresso.









Biden sabe, à partida, que a História joga contra si: raramente o partido de um Presidente em exercício conseguiu vencer as eleições intercalares no seu primeiro mandato. Se a tradição se confirmar, o Presidente será, nos dois anos que restam do seu mandato, aquilo que os americanos designam como um ‘pato coxo’ - um líder sem capacidade de impor a sua agenda política, incluindo a continuação da ajuda à Ucrânia.

Mas estas eleições não são apenas um referendo a Biden. São também uma auscultação da força eleitoral de Trump. Se os candidatos escolhidos a dedo pelo ex-Presidente forem bem-sucedidos, Trump pode desde já reservar o seu lugar entre os candidatos presidenciais de 2024.









Mais de metade dos candidatos republicanos, não só no Congresso mas também a nível estadual, são radicais que apoiam as alegações de Trump de que as eleições de 2020 foram “roubadas”, e muitos deles, se forem eleitos, vão ocupar cargos em que poderão alterar as regras eleitorais para favorecer o ex-Presidente numa segunda tentativa, razão pela qual os democratas dizem que é a própria democracia que está em jogo nestas eleições.









Não é por acaso que as ameaças contra os funcionários estaduais responsáveis pela contagem e certificação dos votos têm vindo a aumentar muito nas últimas semanas e o FBI alertou para o risco elevado de violência pós-eleitoral.



Pormenores



Radicais e antidemocratas

A maioria dos candidatos republicanos duvida dos resultados de 2020 e muitos estão em boa posição para serem eleitos para cargos que lhes darão poder para manipular as próximas eleições. É o caso de Doug Mastriano, candidato a governador da Pensilvânia, que participou no assalto ao Capitólio. Já Mark Finchem, membro dos supremacistas Oath Keepers que tenta ser secretário de Estado do Arizona, diz "não conhecer ninguém" que tenha votado em Biden, enquanto Matthew DePerno, que concorre no Michigan, ameaçou prender a rival democrata se ganhar.



O empresário russo Yevgeny Prigozhin, dono do grupo de mercenários Wagner e um dos principais aliados de Vladimir Putin, admitiu abertamente ter "interferido" nas eleições americanas. "Já o fizemos, estamos a fazê-lo e vamos continuar. Cuidadosamente e de forma cirúrgica", disse esfa segunda-feira.

Mais de 40 milhões de eleitores já votaram de forma antecipada, a maioria por correio. Muitos destes votos só serão contados a partir de amanhã, e poderão ser decisivos em muitos dos estados onde a votação está mais renhida, o que significa que os resultados finais poderão demorar vários dias a serem conhecidos. Nestes casos, pode acontecer que um candidato que liderou inicialmente a contagem dos votos possa ser ultrapassado pelo rival na reta final do escrutínio, fomentando possíveis alegações de fraude por parte do perdedor, à semelhança do que sucedeu nas presidenciais de 2020, com Trump.

