Futuro da Covid-19 é ficar “inofensiva”

As polémicas políticas e científicas impedem qualquer acordo sobre a origem do SARS-Cov-2. Isso não atrasa, porém, o consenso quanto ao futuro da Covid-19.Cientistas como Sarah Cobey, da Universidade de Chicago, Florian Krammer, da Icahn School of Medicine, do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, e Benjamim Cowling, da Universidade de Hong Kong, afirmam que a atual pandemia acabará por viver entre nós de forma "inofensiva".