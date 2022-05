"Futuro de Timor-Leste constrói-se com todos": Marcelo discursa nos 20 anos da independência do país

O Presidente da República, discursou esta sexta-feira no Parlamento Nacional de Timor-Leste, onde reforçou a importância da nação e enalteceu o passo dado há 20 anos pelo país. "A causa de Timor-Leste foi há 20 anos", destacou.

"O mundo aprendeu com o povo timorense no quadro do respeito do direto internacional e da paz", salientou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que a causa de todos é a causa de Timor, "a causa de toda a humanidade".

Num discurso durante a celebração dos 20 anos da constituição do país, o Presidente da República relembrou as palavras de Jorge Sampaio: "Timor revelou o melhor de nós, da nossa convicção (…) porque de justiça se tratou".

Marcelo saudou "o passo corajoso dado pela constituição" de Timor e destacou o apoio dos portugueses neste que é um país irmão. "Portugal tem tentado estar sempre com Timor-Leste nestas lutas comuns tal como nas nações unidas", reforçou o Presidente.

"Liberdade, dignidade, renascimento e futuro", foram as palavras com que Marcelo caraterizou a nação timorense, denotando que "o futuro de Timor Leste constrói-se com todos".

Para os próximos anos, o Presidente perspetiva que seja "um salto na ambição, aprofundando aspetos como saúde, justiça e cooperação".