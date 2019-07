Fuzileiros iniciam atividade operacional na Lituânia

Os fuzileiros portugueses deslocados para a Lituânia no início do mês iniciaram "um intenso programa de ativação de capacidades", adaptação à área e interação com as forças lituanas, anunciou este domingo a Marinha.



O início da atividade operacional ficou marcado por exercícios técnicos e táticos de tiros, de combate a curtas distâncias, com viaturas todo-o-terreno, natação de combate e operação de veículos autónomos.





"Durante as próximas semanas serão realizados exercícios complexos, centrados na costa do Mar Báltico, incluindo a realização de operações anfíbias, de combate em ambiente costeiro, de mergulho e de assalto a navios", afirmou a Marinha, em comunicado.De acordo com a Marinha, a Força de Fuzileiros dispõe de "uma complexa matriz de capacidades", estruturada num elemento de Projeção de Força e outro de Operações Especiais.Uma das equipas está vocacionada para operações anfíbias e para outras ações em ambiente marítimo e costeiro, podendo desenvolver operações prolongadas em terra.Inclui mergulhadores sapadores, que reforçam a capacidade de reconhecimento de zonas costeiras e de "realização de ações complexas de inativação de engenhos explosivos".O grupo das Operações Especiais, correspondente a uma unidade-tarefa gerada pelo Destacamento de Ações Especiais, de pequena dimensão, está capacitado para realizar ações no Mar Báltico e em terra, "cobrindo um amplo espetro de tarefas", desde missões de combate e resgate até ações de reconhecimento e recolha de informação."Antes de ser projetada para este teatro de operações, a força cumpriu um plano de aprontamento focalizado, especificamente, na atuação no território da Lituânia e no Mar Báltico, face a ameaças convencionais, não convencionais ou híbridas", especifica a mesma fonte.