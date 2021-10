G20 discute terça-feira crise humanitária no Afeganistão e luta contra o terrorismo

Os líderes do G20 vão discutir na terça-feira uma estratégia comum para enfrentar a crise humanitária no Afeganistão e evitar um novo foco de terrorismo neste país, numa cimeira extraordinária convocada por Itália.

A reunião em formato virtual - a poucas semanas da cimeira final do G20, em Roma, que será presencial - foi uma iniciativa do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que conseguiu reunir os países mais ricos do mundo para discutir a situação no Afeganistão.

A intenção do Governo italiano é que a crise afegã - desencadeada pela chegada dos talibãs ao poder em agosto - possa ser discutida em profundidade para permitir que a cimeira do G20 de 29 e 30 de outubro se concentre em outras questões, como a crise climática, a pandemia de covid-19 ou a imposição de um imposto mínimo para as multinacionais.