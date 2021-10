G20 reúne-se em Roma com alterações climáticas e combate à pandemia na agenda

A cimeira do G20, que decorre no sábado e domingo, em Roma, terá as alterações climáticas e o combate à pandemia de covid-19 no topo da agenda e ficará marcada por ausências dos líderes da China, Japão, Rússia e México.

A cimeira procurará sensibilizar os líderes do G20 para a relevância de limitar o aquecimento global a 1,5 graus celsius e de atingir a neutralidade carbónica até meados deste século, mas a tarefa revela-se difícil, depois de uma reunião de ministros da Energia e do Ambiente dos países membros, em Nápoles, em julho, ter terminado com poucos entendimentos.

A somar a este prenúncio de obstáculos está a ausência na cimeira de alguns dos líderes que podem ter uma palavra decisiva sobre a matéria ambiental, como o Presidente chinês, Xi Jinping, o Presidente russo, Vladimir Putin, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o Presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador.