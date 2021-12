G7 alerta Rússia para "consequências sérias" em caso de invasão da Ucrânia

A Rússia irá expor-se a "consequências sérias" em caso de invasão da Ucrânia, alertou este domingo a chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, após a reunião do G7 em Liverpool, Inglaterra.

Segundo Liz Truss, este G7 de ministros dos Negócios Estrangeiros também mostrou uma frente unida contra Moscovo, que o Ocidente acusa há algumas semanas de se preparar para uma possível invasão da Ucrânia, apesar dos desmentidos do Kremlin, refere a agência France-Presse (AFP).

Esta reunião mostrou, segundo Liz Truss, "a voz muito unida dos países do G7 que representam 50% do PIB [produto interno bruto] mundial, e que são muito claros (sobre o facto) de que haveria consequências sérias para a Rússia no caso de uma invasão na Ucrânia".