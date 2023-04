G7 contra "atividades de militarização" de Pequim no mar do Sul da China

Os chefes da diplomacia do G7 manifestaram esta terça-feira oposição às "atividades de militarização" de Pequim no mar do sul da China e sublinharam manter inalterada a posição sobre Taiwan.

"Não há base jurídica para as reivindicações marítimas alargadas" de Pequim no mar do Sul da China, sublinharam os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), na declaração final, divulgada depois de uma reunião de dois dias, no Japão.

"Opomo-nos às atividades de militarização da China na região", salientaram.