G7 promete tomar "medidas necessárias" para estabilidade financeira

Os líderes dos sete países mais industrializados do mundo (G7) prometeram este sábado adotar "as medidas necessárias" para manter a estabilidade financeira e mostraram-se flexíveis nas políticas macroeconómicas para encarar as incertezas na economia.

Numa declaração este sábado publicada, o G7 manifestou confiança na resiliência do sistema financeiro, apesar de "múltiplos abalos", como a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e a inflação, salientando a necessidade de permanecer vigilante.

O G7 prometeu procurar políticas de crescimento que "apoiem a sustentabilidade fiscal e a estabilidade de preços a médio prazo".

Os países reconheceram que "a inflação continua em alta", ressalvando que os bancos centrais continuam comprometidos com as suas políticas para estabilizar os preços.

O fórum multinacional, que está reunido em Hiroxima, Japão, dedicou um ponto à transformação do setor financeiro, incluindo a digitalização bancária, que espera abordar com mais detalhe no futuro.

Os países mais industrializados do mundo pretendem aproveitar os benefícios do digital e conhecer os "potenciais riscos".

O G7 propôs ainda explorar formas de robustecer o atual sistema financeiro após o recente episódio de falência de várias instituições financeiras regionais dos Estados Unidos e os problemas no banco suíço Credit Suisse.

Os criptoativos são outra das dores de cabeça do grupo, que acredita que "vigilância, regulamentação e supervisão eficazes são cruciais" para enfrentar os riscos, enquanto apoia a "inovação responsável".

Os líderes do grupo que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos mais a União Europeia expressaram também preocupação com os "sérios desafios" da sustentabilidade da dívida, especialmente entre economias médias e pequenas, e a necessidade de criar agências para responder a potenciais problemas.