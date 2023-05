G7 rejeita uso da "coerção" económica com objetivos políticos em alusão à China

Os líderes dos sete países mais industrializados do mundo (G7) rejeitaram este sábado a utilização "como arma" do poder exportador e a instrumentalização da "coerção económica" como instrumento político, numa declaração feita a pensar na China.

"Trabalharemos juntos para garantir que as tentativas de converter a dependência económica numa arma, forçando os membros do G7 e os nossos parceiros, incluindo pequenas economias, a anuir e a adaptarem-se, falhem e enfrentem as consequências", disse o bloco, num comunicado.

Os membros do G7, reunidos numa cimeira na cidade japonesa de Hiroshima, manifestaram-se preocupados com "o perturbador aumento de incidentes de coerção económica que procuram explorar vulnerabilidades e dependências" e apelaram a todos os países para que se abstenham destas práticas.