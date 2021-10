Brian Laundrie,

Gabby Petito admitiu à polícia que o namorado,lhe tinha batido, alguns dias antes de ter desaparecido.O incidente ocorreu a 12 de agosto, cerca de duas semanas antes da última vez que a jovem contactou a família, e foi gravado pela bodycam (câmara de videovigilância da farda dos polícias) de um agente da polícia de Moab, no estado de Utah, nos Estados Unidos.Gabby estava a chorar e contou ainda que o namorado a agarrou na cara e a marcou com as unhas. "Acho que é por isso que está assim, eu tenho um corte aqui.", disse apontando para a cara. "Segundo a CNN, uma testemunha viu Brian a agredir a jovem e os dois a discutir "como duas crianças". A polícia dirigiu-se ao local após uma denúncia de agressão de um homem a uma mulher, à saída de uma mercearia, de acordo com o Daily Mail.bastante experiente em técnicas de sobrevivênciaprocurado pelo FBIcorpo de Gabby Petito