Gabinete de filho de Bolsonaro pagou 1,12 milhões de euros a "funcionários fantasma"

O gabinete do vereador brasileiro Carlos Bolsonaro, filho do Presidente, Jair Bolsonaro, pagou cerca de sete milhões de reais (1,12 milhões de euros no câmbio atual) a 11 alegados "funcionários fantasma", segundo um relatório obtido pelo GloboNews.

O valor consta num ofício anexado à investigação do Ministério Público contra Carlos Bolsonaro, por suspeitas da prática de peculato.

Os procuradores encontraram indícios de que a prática se tenha estabelecido já no primeiro mandato de Carlos Bolsonaro na câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, em 2001.