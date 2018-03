Gabriel Cruz foi estrangulado no dia em que desapareceu

Autópsia revelou a causa da morte do menino de oito anos.

13:14

Quezada, a namorada do pai da criança.





A autópsia realizada a Gabriel Cruz revela que a criança de oito anos morreu por asfixia, causada por estrangulamento, no dia em que desapareceu, a 27 de Fevereiro. Os resultados da perícia foram revelados pelo El Pais.O corpo de Gabriel foi encontrado este domingo na mala de Ana JuliaA suspeita foi detida pelas autoridades quando transportava o corpo da criança escondido em cobertores na mala do carro. A mulher, segundo o El Pais, teria retirado a criança de um poço, onde a tinha deixado, por receio que fosse descoberto brevemente. As autoridades acreditam que agiu sozinha.

Com 35 anos e de origem dominicana, Ana Julia era a principal suspeita das autoridades e estava a ser vigiada. A decisão foi tomada depois de Ana Júlia ter descoberto uma camisola interior do menor, supostamente numa zona onde decorreram buscas exaustivas, com polícias, bombeiros, elementos da Protecção Civil, cães pisteiros e helicópteros. Todas elas sem sucesso.