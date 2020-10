Gafe de Joe Biden sobre grupo extremista Proud Boys 'incendeia' internet

debate presidencial desta quinta-feira nos EUA ficou marcado por uma gafe de Joe Biden que está já a gerar grande polémica no Twitter.O candidato democrata referiu-se erradamente ao grupo de extrema direita dos "Proud Boys" como os "Poor Boys".

"Na última vez que estivemos aqui em palco ele [Trump] referiu-se aos pobres meninos e disse: "Eu disse-lhes para ficarem quietos", afirmou Biden, referindo-se aos comentários do presidente norte-americano sobre o grupo no mês passado.



Os internautas não perdoaram e são já várias as sátiras ao lapso cometido pelo democrata.







Poor boys vs Proud Boys pic.twitter.com/znLLHjY11t — Matthew Yglesias (@mattyglesias) October 23, 2020

Starting a new group called the Poor boys who is in? — Adam Crigler (@AdamCrigler) October 23, 2020

Backed by popular demand, The Proud Boys have allegedly changed their name to the Poor Boys and designated Bohemian Rhapsody as their Official Anthem. pic.twitter.com/2xG3aJhUbJ — LexDeLegibus (@LegionofLegibus) October 23, 2020

He's just a poor boy, nobody loves him — Jess Turnr (@JessTurnr) October 23, 2020

Proud Boys, Po Boys, Poor Boys.... whatever...



They're all sandwiches, right? — dayna (@allthedaynight) October 23, 2020

O debate desta quinta-feira ficou marcado por muitas acusações, mas um ambiente mais civilizado, com o silenciamento dos microfones durante as intervenções de cada candidato.