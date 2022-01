Galegos fazem ‘peregrinação’ a Portugal para comprar testes Covid retirados no mercado devido a defeito

Na região da fronteira da Galiza com Portugal regista-se, desde o Natal, uma verdadeira ‘peregrinação’ de cidadãos espanhóis a farmácias em localidades portuguesas como Valença, para comprarem testes de antigénio mais baratos.

Segundo relata a a Televisión de Galicia, a situação começou com a corrida à testagem antes da quadra festiva, e tornou-se regular. A diferença, por exemplo de um teste numa farmácia em Tui, e outro numa farmácia em Valença, ultrapassa um euro. Isto a uma distância de 500 metros.

Ainda, de acordo com o mesmo canal, muito galegos têm comprado teses da marca Genrui, de um lote que foi retirado do mercado em Espanha por alegadamente dar falsos positivos à Covid-19.O lote em causa é identificado com o número 521 040 97.