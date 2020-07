Galiza isola 70 mil pessoas devido a surto de coronavírus em Lugo

A Junta da Galiza decretou o encerramento, por cinco dias, de todos os acessos à costa de Lugo, Espanha, devido a um surto de coronavírus detetado na zona de La Mariña. As medidas de restrição de entrada e saída da região começarão à meia-noite deste domingo e também vão afetar a capacidade máxima e horários de lojas, hotéis e restaurantes.

A região isolada tem 15 municípios e mais de 70 mil habitantes, que ficarão ‘presos’ nesta cerca sanitária. Esta medida surge 7 dias antes das eleições regionais, marcadas para dia 12 de julho, mas a Junta da Galiza não adianta como vai garantir o direito de voto, caso as medidas de confinamento não sejam levantadas até então e ponham em causa a votação dos habitantes locais.





Entre as medidas decretadas está a proibição de entrada e saída da região, a não ser por motivos de trabalho ou outras causas devidamente justificadas. os estabelecimentos de hotelaria e restauração serão obrigados a encerrar às 00h00 durante este período.

Esta medida na Galiza surge um dia depois de, na Catalunha, o governo ter decretado o confinamento de mais de mais de 200 mil pessoas em Lerida.

Os últimos dados do Ministério da Saúde espanhol dão conta de que o surto em La Mariña conta com 85 infetados com coronavírus e mais de 50 pessoas em isolamento.