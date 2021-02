Galo de Barcelos 'gigante' a caminho do Little Portugal de Toronto

A cidade de Toronto abriu um concurso público para a instalação artística de um Galo de Barcelos gigante, a instalar no final do ano na zona conhecida como o Little Portugal.

A Associação Comercial do Little Portugal na Dundas, a Câmara de Toronto, o Consulado-Geral de Portugal e o projeto Street Art são os promotores da iniciativa, estão a convidar os artistas da região a apresentarem uma decoração artística para o galo de 100 quilogramas, anunciou a autarquia canadiana em comunicado.

"A estátua de betão, com uma dimensão de 2,8 metros por 1,9 metros, oferecida para o efeito pelo município de Barcelos e funcionará com uma tela em branco, pronta a receber a criatividade do artista, que deverá inspirar-se em uma de duas narrativas identificativas para organização do concurso: o significado universal do galo enquanto símbolo solar e a história original do Galo de Barcelos", refere a nota.

O Galo de Barcelos, um dos principais símbolos de Portugal, ficará instalado junto ao número 1212 da Dundas Street West, no Lakeview Avenue Parkette.

A proposta visa juntar uma lista de colaboração artística que será reduzida baseada em credenciais profissionais relevantes e conceitos de design preliminares.

Os designs finais serão apresentados virtualmente à comunidade e à associação comercial no dia 08 de abril de 2021.

Os artistas serão contactados até 05 de março de 2021, recebendo 1.500 dólares canadianos (966 euros) para desenvolverem o conceito final, orçamento e material necessário para o trabalho, utilizando uma miniatura.

Os interessados devem submeter as suas candidaturas até às 23:59 do dia 14 de fevereiro. Para mais informações pode consultar o website: streetartto.submittable.com.