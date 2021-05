Gana é o primeiro país africano a emitir até mil milhões em títulos sustentáveis

O Gana planeia emitir até mil milhões de dólares de títulos sustentáveis, a primeira emissão de um país africano nesta modalidade, cujas receitas servirão para financiar o plano de acesso à Educação, anunciou o Governo.

Em entrevista à Bloomberg, o ministro de Estado e das Finanças, Charles Adu Boahen, explicou que o objetivo da emissão de 815 milhões de euros é refinanciar a dívida do Governo usada para projetos sociais e ambientais, incluindo empréstimos para pagar a medida do Governo que garante acesso gratuito às escolas secundárias para cidadãos mais velhos, que acorreram às escolas desde que este nível de ensino se tornou gratuito, em 2017.

"Com esta emissão estamos a procurar refinanciar a dívida que já angariámos para levar a cabo projetos nos setores ambiental e social", disse o ministro, apontando que de tudo o que angariarem, tendo em conta o seu mandado, "só 1,5 mil milhões de dólares [1,2 mil milhões de euros] serão dívida fresca, o resto é para refinanciar".

A utilização de títulos sociais tem aumentado bastante desde a pandemia de covid-19, incluindo uma emissão do Banco Africano de Desenvolvimento no valor de 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,4 mil milhões de euros, no ano passado, mas poucos países têm usado esta modalidade, como o Chile e o Equador, sendo a União Europeia a entidade mais envolvida neste modelo que beneficia do interesse dos investidores numa espécie de 'lucro ético'.

A emissão do Gana, ainda sem data marcada, é anunciada quatro meses depois de o país ter conseguido emitir uma parte da dívida a custo zero, integrada na emissão de 3 mil milhões de dólares com várias maturidades.

O Gana enfrenta um desequilíbrio orçamental de 9,7% este ano, melhorando face aos 11,7% registados no ano passado.

O Fundo Monetário Internacional prevê que o país liderado pelo Presidente Nana Akufo-Addo cresça 4,6%, tendo conseguido manter um crescimento positivo de 0,9% no ano passado.