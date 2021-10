Gang assalta Consulado de Portugal no Rio de Janeiro e sequestra o cônsul e a família

Um gang de seis assaltantes invadiu este sábado o Consulado de Portugal no Rio de Janeiro e sequestrou o cônsul, Luís Gaspar da Silva, e a sua família.



O jornal Globo avança que os seis criminosos desceram pela mata na zona Sul do Rio e invadiram o terreno pelas traseiras com pistolas e facas.





Os reféns foram amarrados e sequestrados por dois assaltantes durante cerca de 50 minutos. Ainda assim, e apesar do susto e momentos de terror, não há registo de feridos.Os ladrões terão fugido do local em menos de uma hora, tendo roubado quatro anéis, dois cordões de ouro, uma pulseira, quatro relógios, um telemóvel, documentos e um computador.

A sede do Consulado de Portugal no Rio de Janeiro é também o edifício que serve de residência do cônsul Luís Gaspar da Silva e da sua família.



A polícia brasileira está a investigar o caso e tenta identificar impressões digitais deixadas pelos criminosos.