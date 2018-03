Gang invade aeroporto no Brasil e rouba milhões de dólares

Assalto verdadeiramente cinematográfico durou apenas seis minutos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:54

Num assalto verdadeiramente cinematográfico que durou apenas seis minutos e no qual não foi disparado um tiro sequer, um gang de pelo menos cinco homens armados com rifles de guerra de última geração invadiu o maior aeroporto de carga do Brasil, roubou milhões de dólares em espécie e fugiu sem deixar rasto.



O roubo aconteceu no final da noite deste domingo na área de carga internacional do aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, a cerca de 90 km de São Paulo.

Informações não oficiais, já que nenhuma autoridade avançou detalhes, dão conta de que os ladrões levaram ao menos cinco milhões de dólares em espécie, que tinham acabado de chegar a Viracopos num avião cargueiro da empresa alemã Lufthansa.



Como se soubessem de todos os detalhes da operação, os ladrões chegaram à pista exatamente quando o dinheiro estava a ser retirado do avião para ser colocado numa carrinha de valores e fugiram com a mesma tranquilidade com que tinham chegado.

Para entrarem na pista da área internacional do aeroporto recordista no Brasil na movimentação de carga, os criminosos usaram uma carrinha Hilux pintada como as da equipa da segurança de Viracopos. Primeiro, eles derrubaram uma parte da cerca de arame nas traseiras do aeroporto e dirigiram-se para a pista por uma estrada interna.

A certa altura depararam-se com uma outra carrinha, esta sim, da segurança de verdade, com dois agentes, e não tiveram dificuldade em dominá-los pois usavam um veículo igual e foram confundidos com colegas a fazerem ronda. Pelo mesmo motivo, quando o roubo terminou, também ninguém lhes impediu a saída, agora por um portão, e desapareceram.

Como o assalto ocorreu ainda na área internacional do aeroporto, a investigação vai ser feita pela Polícia Federal e não pela de São Paulo. Viracopos já teve outros assaltos semelhantes, mas onde o alvo dos criminosos foram carregamentos de equipamentos electrónicos, principalmente tablets e smartphones.