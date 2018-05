Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gás metano gera chamas azuis no vulcão Kilauea

Erupções começaram há 19 dias e já obrigaram à retirada de 2000 pessoas.

13:08

As fissuras que resultaram das erupções do vulcão Kilauea, no Havai, estão a emitir chamas azuis por causa do gás metano que foi lançado para a atmosfera na sequência de todo o fenómeno que está a assustar os havaianos.



Esta situação ocorre quando a lava - que atinge a superfície a uma temperatura de 1500º - destrói as árvores e a vegetação. É nesta altura que é produzido o gás metano, que mais tarde volta a ascender à superfície, conferindo um tom azul às chamas.



Ativo há cerca de 19 dias, as constantes erupções do vulcão Kilaeua já obrigaram à retirada de mais de 2000 pessoas de Leilani Estates, na ilha do Havai. Pelo menos 50 edifícios ficaram destruídos e uma pessoa ficou ferida após ser atingida pela força da lava.