Gasta perto de 100 euros em encontro do Tinder para ouvir que é "gorda"

Uma mulher gastou cerca de 100 euros para viajar entre as cidades de Leicester e Peterborough, no Reino Unido, para um encontro marcado através do Tinder. Mas o pior veio depois, o seu 'match' disse-lhe que estava "gorda".A mulher, de 28 anos, disse que tinha sido o pior encontro de sempre. Agora, está a tentar angariar fundos através da Internet para recuperar o dinheiro perdido na viagem.O seu 'match', de 27 anos, acusou-a de não estar como no encontro anterior entre ambos, que tinha ocorrido cerca de quatro semanas antes.O encontro acabou por durar apenas cinco minutos. Posteriormente a jovem criou uma campanha para angariação de fundos tendo em vista recuperar o dinheiro perdido. Já conseguiu mais de 300 euros.