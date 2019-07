Gata bebé resgatada após viajar 49 quilómetros presa debaixo de um carro

Uma gata com pouco mais de dois meses de vida sobreviveu a uma viagem de 48 quilómetros presa debaixo de um carro. Scott Bourne, dono de uma loja de reparações de automóveis, disse à agência de notícias Associated Press, que o condutor do automóvel ouviu um barulho na viatura na manhã de quarta-feira, dia 10, mas que não percebeu do que se tratava.

Mais tarde, no mesmo dia, parou num restaurante de fast-food em Frankfort, no estado norte-americano de Kentucky, e encontrou a gata bebé.





O condutor recorreu a uma loja de reparações de automóveis que ficava mesmo ao lado do restaurante, para que o animal fosse libertado.

Foram necessários cerca de 20 minutos para conseguir soltar a cria. Após ser levada ao veterinário, a gata encontrava-se bem de saúde apesar da longa viagem e um dos clientes habituais da loja de mecânica ofereceu-se para a adotar, dando-lhe o nome de Marigold.