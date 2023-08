Gata emociona-se ao ouvir gravação com a voz do dono que morreu há um ano

"A Tina foi o primeiro bicho de estimação do meu pai e quis saber como ela reagiria à imagem e voz dele. Quis saber como os gatos, que por sobrevivência escondem as fragilidades, lidam com ausências. O resultado emocionou-me porque descobri que a Tina acompanha-me no luto", escreveu.

O vídeo de uma gata a acariciar a tela de um computador enquanto olha para a imagem e reconhece a voz do antigo dono está a viralizar nas redes sociais. O homem morreu há cerca de um ano. Agora, a filha publicou a reação do animal no Twitter e disse sentir-se emocionada por perceber que a gata também a acompanha no luto.O momento foi partilhado dia 13 de agosto, data em que se celebra o Dia do Pai, no Brasil.