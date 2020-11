Gato destemido afastou elefante de 4 toneladas do jardim de sua casa

A diferença de tamanho é descomunal mas isso não impediu este gato destemido de enfrentar um elefante de quatro toneladas que andava pelo jardim de sua casa em busca de comida, na zona de Nakhon Nayok, na Tailândia.

O gato, com 3 anos e chamado Simba, foi despertado pelo barulho que o enorme elefante fazia, já que na sua busca por comida acabou por destruir várias árvores ali plantadas.

Mas apesar do intruso ser um animal com muitas vezes o seu tamanho, este gato encheu-se de valentia e afugentou-o dali para fora, para grande orgulho do seu dono, que o descreve como "um gato agressivo e que não gosta que outros animais entrem no seu território".

De acordo com as autoridades locais, este elefante é um velho conhecido das pessoas que vivem na região. "O elefante vive na floresta mas de vez em quando caminha por entre as casas durante a noite em busca de comida. As pessoas já o conhecem".

Estima-se que na Tailândia vivam cerca de 2 mil elefantes em estado selvagem e outros tantos em cativeiro.