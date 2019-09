Gato devolvido à dona 41 dias depois de desaparecer no aeroporto de Orly em França

Um gato que estava desaparecido há mais de um mês foi encontrado e devolvido à dona 41 dias depois de o ter perdido quando tentava apanhar um voo a 1 de agosto, no aeroporto de Orly, em França.Segundo avança o jornal Le Parisien, a jovem de 23 anos embarcava para Martinica, nas Caraíbas, quando reparou que o animal tinha fugido. No entanto, estava impedida de sair do avião para procurá-lo, pelo que deparou-se com a transportadora do gato vazia quando chegou ao destino.Noémie, a dona, lançou uma petição para tentar encontrar o gato, que contou com mais de seis mil assinaturas, e 41 dias depois foi finalmente encontrado, tendo a dona recebido uma chamada telefónica a dar conta do sucedido."Foi encontrado numa das armadilhas que tínhamos colocado para o apanhar. Estava em ótimo estado", sublinhou o diretor de operações do aeroporto de Orly, Jérôme Lauferon.O animal foi levado de seguida ao veterinário, onde lhe confirmaram que o seu gato estava de boa saúde.