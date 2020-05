Gato infetado por coronavírus está assintomático

Um investigador espanhol detetou a presença do vírus Sars-COv-2 num gato doméstico, cujo dono sofre de Covid-19. O animal, no entanto, está assintomático.O novo coronavírus já tinha sido igualmente encontrado num outro gato, na Bélgica, e em dois cães em Hong Kong. O achado, no entanto, contribui para provar que os animais de estimação podem ser infetados por pessoas doentes e, por isso, é preciso protegê-los do contágio, realizando na sua presença as mesmas medidas de etiqueta respiratória que são recomendadas entre humanos.O investigador José António Oteo encontrou este gato doméstico positivo para o vírus no âmbito de um projeto de investigação que desenvolveu no Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário San Pedro de Logroño e do Centro de Pesquisa Biomédica de La Rioja.A pesquisa analisou 23 animais de companhia, concretamente doze cães, oito gatos, dois coelhos e um porquinho-da-índia, de pessoas infetadas com o novo coronavírus na província de La Rioja, no norte de Espanha."A infeção foi encontrada na amostra recolhida na boca de um dos gatos, assintomático e que continua perfeito, saudável", segundo a agência Lusa, que cita uma entrevista do cientista à agência EFE.José António Oteo sublinhou, contudo, que "ninguém mostrou que os animais de companhia podem ser uma fonte de infeção para os seres humanos", mas sim que o contrário - a passagem do vírus do homem para os animais -pode acontecer."Provavelmente, os animais domésticos não têm carga viral suficiente para nos infetar, mas as informações devem ser geradas quando uma nova infeção emergente aparece", disse, referindo-se à Covid-19. Oteo, considerado um dos maiores especialistas mundiais em doenças transmitidas por carrapatos, defende a necessidade de ser realizada "mais investigação" nesta área.As Feiras da Ladra e do Relógio, em Lisboa, reabriram sábado e domingo, respetivamente, após reunião que juntou os feirantes e o vereador da Câmara de Lisboa, Carlos Castro. Na Feira da Ladra, a ocupação por parte dos vendedores esteve este sábado na ordem dos 50 por cento. A Polícia Municipal fiscalizou o cumprimento das medidas de higiene e segurança, bem como a origem das mercadorias vendidas. Com a cidade despida de turistas, foram sobretudo os alfacinhas a visitar a feira. A utilização de máscara é agora obrigatória quer para clientes, quer para os feirantes que passam ainda a ter de disponibilizar desinfetante e um depósito para o lixo.Os doentes de Covid-19 têm um cheiro específico, pelo que bombeiros de Seine-et-Marne (França) treinam 5 cães pastores de Malinois para detetar infetados.

