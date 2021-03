Gatos reconhecem voz dos donos mas escolhem ignorar, revela estudo

Um estudo da Universidade de Tóquio, no Japão, revelou que os gatos domésticos são capazes de reconhecer a voz dos donos mas optam por ignorá-los, avança o The Independent, explicando que a razão poderá estar na história evolutiva do animal.

O estudo foi realizado a vinte gatos de estimação dentro das próprias casas, no qual foram reproduzidas gravações da voz dos donos e de estranhos. Após o teste, os investigadores concluíram que os gatos reconhecem a voz dos seus donos sendo que quando a gravação era reproduzida e o nome dos felinos dito, os gatos moviam a cabeça e orientavam-se para o local de onde vinha o som, no entanto permaneciam no mesmo local, recusando-se a "acatar ordens".

Os "resultados do estudo indicam que os gatos não respondem ativamente a estímulos de comunicação dos donos, embora possam distinguir as vozes deles", explicam os especialistas. "Historicamente, os gatos, ao contrário dos cães, não foram domesticados para obedecer às ordens dos humanos", acrescentam. Os investigaram referem que o comportamento "distante" dos felinos está relacionado com a domesticação e história da espécie.

O estudo foi publicado na revista Animal Cognition.