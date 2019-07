"Os gays existem porque mulheres grávidas fazem sexo anal". São estas as declarações de um padre numa escola primária no Chipre que estão a dar que falar nas redes sociais.O religioso defende que a sexualidade é passada no momento exato em que a mulher começa a apreciar o ato.As imagens captadas em junho nas redes sociais tornaram-se virais depois de um grupo defensor LGBTI ter questionado:"Como é que são feitas as lésbicas?".O assunto acabou por chegar a milhares de pessoas e as piadas multiplicaram-se. "Então, se uma mulher fizer sexo oral, a criança será dentista?".