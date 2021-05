Gaza e Israel sem incidentes no segundo dia de cessar-fogo

Israel e Gaza cumprem este sábado o segundo dia após o cessar-fogo bilateral iniciado na manhã de sexta-feira, sem que até agora tenham ocorrido incidentes mais violentos, enquanto a assistência humanitária começa a chegar à região.

Depois de 11 dias de escalada de tensão entre as milícias palestinianas e o exército israelita, naquele que foi o episódio mais sangrento desde a guerra de 2014, os mais de dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza e os israelitas em torno da área palestiniana estão a tentar regressar gradualmente à normalidade.

O balanço dos confrontos saldou-se na morte de 248 palestinianos e 12 israelitas, além de 1.948 feridos no território palestiniano, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e 357 feridos do lado de Israel, de acordo com o serviço de emergência Magen David Adom.