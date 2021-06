Gelo no Ártico dilui-se duas vezes mais rápido do que se pensava, revela investigação

University College London (UCL) recorreram a dados de satélite da Agência Espacial Europeia para analisar as alterações na região.

Robbie Mallett, estudante de doutoramento na UCL Earth Sciences e principal autor do estudo, revelou que os cálculos anteriores se encontram desatualizados.



Em declarações à Sky News, Mallet explicou que o gelo está a formar-se cada vez mais tarde, o que leva a que a neve tenha menos tempo para se acumular.





Uma nova investigação concluiu que partes do gelo do Ártico estão a derreter duas vezes mais rápido do que se pensava.Os investigadores da"Os nossos cálculos têm em conta esta queda na profundidade da neve pela primeira vez e sugerem que o gelo marinho está a diminuir mais rápido do que pensávamos", admitiu.

O aumento do degelo contribui para uma maior vulnerabilidade das zonas costeiras, que se tornarão mais expostas a eventos climáticos extremos.