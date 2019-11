Gémeas dão à luz no mesmo dia três bebés com o mesmo médico

Lauren Kozelichki e Lisa Boyce são irmãs gémeas e não quiseram deixar de estar juntas numa das fases mais bonitas das suas vidas. Por isso engravidaram ao mesmo tempo e, coincidentemente, acabaram por dar à luz no mesmo dia com o mesmo médico.As duas irmãs vivem a apenas 10 minutos uma da outra e deste o nascimento que partilham tudo.Lisa deu à luz um menino, o pequeno Benjamin, de cesariana às 13h39 após dois dias de trabalho de parto. Já Lauren, deu à luz 10 horas depois, no mesmo dia. No caso de Lauren, a cesariana foi programada. Teve um menino e uma menina gémeos, o pequeno Cooper e Vada.Além da coincidência do dia do parto, todos os bebés nasceram com a ajuda do mesmo médico tornado o dia ainda mais especial.

"Não nos passou pela cabeça que tivéssemos bebés no mesmo dia", assumiu Lauren no programa Good Morning America.

Benjamin é o primeiro filho de Lisa, enquanto Lauren já tinha tido filhos antes.