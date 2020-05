Gémeas de três anos morrem abraçadas e de mãos dadas durante incêndio

Aisha e Lailani, duas irmãs gémeas de três anos, morreram abraçadas e de mãos dadas durante um incêndio que consumiu a casa onde habitavam, em Batlow, Nova Gales do Sul. A mãe das meninas nada pôde fazer, ao ter ficado trancada da parte de fora da casa.Tudo começou quando a progenitora de 29 anos viu as crianças brincar com uma almofada incendiada ao lado da lareira. Retirou-lhes o "brinquedo" perigoso das mãos e foi colocá-lo ao jardim. As meninas, num ato traquina, trancaram a mãe na parte de fora para esta não poder regressar ao interior da habitação.Dentro de minutos, as chamas da lareira tornaram-se incontroláveis e atingiram metros de altura. A mãe e os vizinhos tentaram desesperadamente entrar na habitação, mas sem sucesso.As autoridades encontraram as meninas inconscientes e de mãos dadas, já sem vida. Acredita-se que tenham morrido por inalação de fumos. O incêndio detsruiu por completo a casa e os pertences que se encontravam no interior da mesma.