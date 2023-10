Gémeos de cinco anos encontrados sem vida em beliches após morte da mãe na Flórida

Dois gémeos, de cinco anos, foram encontrados mortos esta sexta-feira nos beliches de casa depois de a mãe se ter atirado de uma ponte na Flórida, nos Estados Unidos da América. As crianças tinham necessidades especiais.A polícia do condado de Seminole recebeu uma chamada que dava conta que uma mulher teria estacionado o carro perto de uma ponte e se atirado para o lago Jesup. A informação foi detalhada no Facebook da referida fonte.A mulher, identificada como Catorreia Hutto, foi depois encontrada na água e declarada morta. Tinha 31 anos.Após uma verificação do perfil da mulher, as autoridades descobriram que esta era mãe de dois gémeos, uma menina e um menino de cinco anos. Quando chegaram à casa de Catorreia, a polícia encontrou-os mortos.Foi descoberta no quarto de Ahmad e Ava Jackson, as crianças, uma arma de fogo, mas estas não apresentavam ferimentos de bala nem sinais de traumatismos. Os corpos foram levados para o gabinete de medicina legal do condado para autópsia e foi aberta uma investigação do caso.Catorreia morava com os filhos numa casa da Habitat for Humanity, um projeto social. A habitação tinha pouca comida e mobília no interior.