Gémeos de cinco meses encontradas mortas dentro do carro dos pais

Crianças ficaram "acidentalmente" trancadas dentro do veículo num dia de muito calor.

12.05.18

Um casal de gémeos de apenas cinco meses foi encontrado morto, esta sexta-feira à tarde, dentro do carro dos pais.



O menino e a menina foram deixados dentro do veículo, num dia de temperaturas elevadas, e encontrados pelos serviços de emergência depois de terem sido chamados a Chesterfield, nos Estados Unidos.



As crianças foram vítimas de uma paragem cardíaca e foram levadas com urgência para o hospital Chippenham onde foram declaradas mortas.



Foi aberta uma investigação após ser considerado pelas autoridades tratar-se de um "acidente".



"Não foi intencional. Acreditamos verdadeiramente que tenha sido um acidente", afirmou Frank Carpenter, chefe da polícia de Chesterfield.



Quanto à temperatura a que as crianças estiveram sujeitas dentro do carro e durante quanto tempo, Carpenter afirma que nada pode dizer.



"Não posso partilhar isso por agora porque a investigação ainda está a decorrer", concluiu o polícia.