Gémeos famosos que realizaram cirurgia estética morrem infetados com Covid-19 com uma semana de diferença

Igor Bogdanoff e Grichka Bogdanoff, os irmãos gémeos estrelas da televisão francesa morreram com uma semana de diferença devido à Covid-19.



Os irmãos, que não estavam vacinados, ficaram conhecidos após uma cirurgia estética que os deixou com lábios grandes, olhos salientes e um aspeto de "extraterrestres".



A informação sobre a morte dos gémeos foi confirmada pelos familiares e amigos.



A morte de Igor Bogdanoff, de 72 anos, foi confirmada na noite de segunda-feira. O óbito ocorreu apenas seis dias depois do irmão, Grichka Bogdanoff, perder a vida.



Os irmãos alcançaram o sucesso como apresentadores de um programa de ciência dos anos 1980 no canal TF1.