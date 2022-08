Gémeos unidos pelo crânio separados por cirurgião do Reino Unido

Noor ul Owase Jeelani

Dois gémeos unidos pela cabeça, foram separados com sucesso por um cirurgião do Reino Unido.Bernardo e Arthur Lima, terão nascido com ambos os cérebros fundidos e foram submetidos a diversas cirurgias no Rio de Janeiro, sendo que, só nas duas últimas terão estado no bloco operatório por mais de 33 horas e acompanhados por mais de 100 médicos.As cirurgias foram conduzidas pelo cirurgiãoe pelo Dr. Gabriel Mufarrej, chefe de cirurgia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Durante vários meses os médicos estudaram quais as melhores técnicas a implementar durante as cirurgia, de forma a arranjar um procedimento adequado para o caso. Para estes estudos, recorreram a utilização da realidade virtual, antes de realizarem os mesmos nas duas crianças.Jeelani descreveu o sucesso destas operações como um "feito notável" por parte dos médicos, dada a complexidade das operações. Segundo o médico, "a separação bem sucedida de Bernardo e Arthur é um feito notável da equipa do Rio e um exemplo fantástico da razão pela qual o trabalho da Gemini Untwined é tão valioso".Os médicos realçaram ainda que este trabalho mostra que é possível a concretização de mais casos de sucesso, de forma a melhorar a vida de crianças e famílias que se encontrem nesta situação, tal como aconteceu com Bernardo, Athur e suas famílias.O médico Muffarrej realçou ainda que foi o hospital onde trabalha que cuidou dos gémeos desde que chegaram ao Rio de Janeiro, referindo-se aos mesmos como "parte da família".O trabalho dos médicos foi apoiado pela Gemini Untwined, uma instituição sem fins lucrativos e fundada por Jaleeni, que fez uma angariação de fundos para a resolução do caso dos gémeos craniópagos.Segundo a instituição, este foi um processo em que muitos dos médicos envolvidos desacreditavam, aumentando por isso a surpresa perante o seu sucesso.Durante a cirurgia o foco consistiu na separação dos vasos sanguíneos de ambas as crianças e posteriormente dos seus cérebros com o auxilio de um saco de plastico. Os exames feitos previamente tinham mostrado que as crianças tinhas dois cérebros distintos, mas que ambos estavam deformados, o que a aplicação dos sacos de plástico e de roldanas de acompanhamento ajudaram a corrigir.Ambos os gémeos estarão agora a recuperar no hospital e com um quadro clínico estável e favorável. Nos próximos seis meses estarão sujeitos a um processo de reabilitação.