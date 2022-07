Genro de Trump publica livro em que descreve ambiente "tóxico" na Casa Branca

O genro do ex-Presidente dos EUA Donald Trump, Jared Kushner, denuncia, num livro a ser publicado, que o clima na Casa Branca era "tóxico", quando o estratego de extrema-direita Steven Bannon ali trabalhou como assessor.

Kushner, que também foi conselheiro de Trump, faz a afirmação no seu livro "Breaking History: A White House Memoir", que será publicado no próximo mês e do qual os 'media' norte-americanos começaram esta sexta-feira a divulgar extratos.

Segundo a CNN Internacional, Kushner descreve no livro uma cena em que o primeiro chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, lhe pediu para telefonar a um jornalista do jornal The New York Times para tentar impedir a publicação de um artigo.