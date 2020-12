George Clooney hospitalizado de urgência

O ator George Clooney foi hospitalizado de urgência depois de ter perdido cerca de 12 quilos na preparação da personagem do filme 'The Midnight Sky', segundo avança o jornal britânico Mirror. Os médicos vieram a diagnosticar que se tratou de uma pancreatite, obrigando o ator a permanecer durante vários dias no hospital.Clooney, de 59 anos, emagreceu bastante para desempenhar o papel de astrónomo que sobrevive a um evento apocalíptico. Poucos dias antes do início das gravações foi transportado de urgência para o hospital com fortes dores no estômago.O filme 'The Midnight Sky' estreia a 23 de dezembro na Netflix e Clooney diz mesmo que o susto o ajudou a desempenhar melhor o papel na película. A recuperação do ator ainda demorou várias semanas.