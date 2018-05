Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

George Soros anuncia campanha para realizar novo referendo sobre o Brexit

Filantropo admitiu que compete à população britânica decidir o que quer fazer.

O investidor e filantropo George Soros anunciou esta terça-feira que promoverá uma campanha a favor da realização de um novo referendo sobre o 'Brexit' e evitar a saída do Reino Unido da UE, prevista para finais de março de 2019.



Partidário da continuação dos britânicos no espaço comunitário, o norte-americano George Soros argumentou que será "prejudicial" a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que, afirmou, está a atravessar uma crise existencial.



Soros revelou que "nos próximos dias" o grupo contra o 'Brexit', designado "O Melhor para a Grã-Bretanha", divulgará um manifesto em defesa de um novo referendo dentro de um ano.



À margem da reunião anual do Conselho Europeu de Relações Internacionais, em Paris, o multimilionário, de 87 anos, afirmou que o 'Brexit' é um processo que tem um impacto negativo no Reino Unido e na UE e que, a prosseguir com o processo de saída, "o divórcio tardará provavelmente cinco anos, uma eternidade em política".



Soros admitiu que compete à população britânica decidir o que quer fazer, sublinhando que "O Melhor para a Grã-Bretanha" advoga salvar o país do "imenso dano" que seria a saída da UE.



O Reino Unido realizou já dois referendos para a saída da UE, o primeiro em 1975, no qual a maioria dos britânicos pronunciou-se pela permanência.



No segundo, realizado a 23 de junho de 2016, os britânicos votaram a favor do 'Brexit'.