O ex-presidente Donald Trump está à beira de ser acusado de vários crimes no condado de Fulton, na Georgia, devido aos esforços para alterar os resultados das presidenciais de 2020 naquele estado.



Entre as possíveis acusações contam-se crime organizado, chantagem, conspiração e falso testemunho. Caso seja julgado e condenado na Georgia, Trump terá vida difícil para interferir se for reeleito em 2024.









