Georgina diverte-se em Madrid sem Cristiano Ronaldo

Acusada de arrogância, Georgina Rodríguez faz amigas no clube rival e está inseparável da noiva de Griezmann.

Por Rute Lourenço | 10:16

Em Madrid, Georgina Rodríguez é frequentemente alvo de ataques e, recentemente, foi acusada de arrogância por não ter posado com as mulheres dos jogadores do Real, na fotografia de grupo que tiraram após a final da Liga dos Campeões.



Indiferente às críticas, a namorada de Cristiano Ronaldo faz amigas longe dos merengues e, agora, está inseparável da namorada de Antoine Griezmann, Erika Choperena.



Com os companheiros concentrados no Mundial, recentemente as novas amigas desfrutaram de um jantar em Madrid e partilharam o momento, revelando, assim, esta amizade.



Apesar de os namorados não jogarem no mesmo clube [Griezmann alinhou, na época passada, pelo Atlético Madrid], Gio e Erika vivem na mesma urbanização de luxo, em La Finca, e encontram-se frequentemente no ginásio.



Rapidamente se tornaram inseparáveis, uma vez que têm várias amigas em comum, como é o caso da estilista Ana Antic, filha do ex-futebolista e treinador sérvio Radomir Antic.