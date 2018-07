Gerente de condomínio liga para o 112 porque homem entrou na piscina de meias

Vídeo foi partilhado no Facebook mais de 9000 vezes.

Tennessee, Estados Unidos, ligou para o 112 porque um homem de raça negra entrou na piscina do condomínio com meias vestidas.



Erica Walker tentou expulsar o indíviduo que se encontrava com a namorada e os dois afilhados a aproveitar o bom tempo no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, porque este mergulhou os pés com meias na piscina.



A gerente ameaçou contactar as autoridades caso ele não retirasse os pés da água. A atitude gerou indignação e Camry Porter, namorada do homem, decidiu gravar o momento em que Walker avança para o homem numa discussão acesa alegando que as meias são "contra o traje adequado da piscina".



De acordo com as imagens, Erica ligou para o 112 porque o indíviduo afirmou que não iria retirar os pés da água.



O vídeo foi partilhado mais de 9000 vezes no Facebook e, ao que parece, esta pode não ter sido uma atitude relacionada com o que o homem vestia, mas sim uma questão racial.



"Quando nós caminhamos para a área da piscina principal, eramos a única família negra", escreve a mulher no Facebook.



Walker argumentou que os chapéus também estavam banidos da lista de itens da piscina, no entanto, vários amigos seus usavam chapéus dentro e fora da piscina.



A jovem afirma que o incidente se tratou de uma questão de raça pois a gerente não abordou mais ninguém.



" São mais de 30 pessoas brancas aqui e não lhes disse nada - está a festejar com elas. Mas assim que chegamos já é um problema", afirma Porter.



Após uma investigação do incidente, foi confirmado que Erica Walker tinha agido inapropriadamente e foi despedida, segundo avança o jornal Daily Mail.







