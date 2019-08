Gibraltar liberta petroleiro iraniano

O petroleiro iraniano capturado em julho por comandos navais britânicos ao largo de Gibraltar foi esta segunda-feira libertado pelas autoridades daquele território britânico apesar de um pedido dos EUA para a sua apreensão por supostas ligações à Guarda Revolucionária do Irão.O regime de Teerão já avisou que qualquer tentativa norte-americana para capturar a embarcação em alto-mar terá "pesadas consequências".O ‘Grace 1’, entretanto rebatizado como ‘Adrian Darya 1’, deixou o porto de Gibraltar no domingo à noite com destino a Kalamata, na Grécia, depois de o Irão ter garantido por escrito que os dois milhões de barris de crude a bordo não seriam descarregados na Síria.Recorde-se que o navio tinha sido capturado a 06 de julho por suspeita de violar o embargo de venda de petróleo ao regime de Damasco. Como represália, recorde-se, o Irão apreendeu um navio britânico no Golfo Pérsico.Na sexta-feira, um tribunal federal norte-americano pediu ao governo de Gibraltar para manter o navio apresado por suspeita de ligações aos Guardas da Revolução do Irão, grupo considerado terrorista por Washington, mas o pedido foi rejeitado pelas autoridades do ‘Rochedo’, que alegaram que a Justiça dos EUA não tem jurisdição sobre o território.O regime de Teerão avisou esta segunda-feira que qualquer tentativa dos EUA para capturar o navio do Mediterrâneo terá "pesadas consequências para a segurança da navegação" no Golfo Pérsico.