Gigantesca explosão em base militar da Jordânia faz pelo menos dois mortos e três feridos

Uma bomba, deixada pelas Forças de Segurança Interna de Al-Ghabawi, explodiu esta quinta-feira numa base militar da cidade de Zarqa, na Jordânia, levando à morte de pelo menos duas pessoas e deixando outras três feridas. A informação está a ser avançada pela Sky News Arabia (canal de notícias árabe), que cita fonte do serviço de segurança pública da Jordânia.

De acordo com a mesma estação de televisão, a explosão ocorreu num dos depósitos de munição das forças armadas, após um grande incêndio ter deflagrado no local.

O caso já está a ser investigado.





