Ginásio abre só para estrelas e gera polémica

Nos Estados Unidos, o número de casos não pára de aumentar, com as medidas de isolamento a serem prolongadas até 30 de abril. Como em Portugal, apenas os serviços que comercializam bens essenciais estão abertos, mas em Miami há um ginásio que está a gerar grande polémica por abrir portas, em segredo, a clientes VIP.



O rumor, que já corria, ganhou consistência depois de um paparazzi ter apanhado a cantora Jennifer Lopez e o noivo, Alex Rodríguez, a saírem pela porta das traseiras do espaço após um treino intensivo. Por trás, era visível um letreiro em que era pedido desculpa aos clientes mas que, devido à Covid-19, o ginásio teria de fechar portas. A mensagem terminava com um apelo. "Fiquem em casa."

Após a divulgação da notícia, a cantora, de 50 anos, foi prontamente alvo de críticas por parte dos fãs, que a acusam de ser um mau exemplo e de desrespeitar os pedidos do Governo em tempo de pandemia. Recorde-se que os EUA são o país com mais casos de coronavírus em todo o Mundo.