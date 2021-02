Glaciar dos Himalaias partido causa dezenas de mortos

Um glaciar dos Himalaias partiu-se e a queda da imensa mole de gelo destruiu uma barragem, causando inundações que terão matado mais de uma centena de pessoas. Dados oficiais deste domingo, davam conta de pelo menos 125 pessoas desaparecidas.











Várias localidades foram evacuadas no vale de Rishiganga, nas montanhas do estado de Utaracanda, no Norte da Índia. Mas a fuga não foi possível para muitas pessoas, atingidas por uma muralha de água, lama e pedras quando a barragem se desmoronou.





“Chegou muito depressa, não deu tempo a ninguém”, contou Sanjay Singh Rana, residente de uma povoação junto do rio Dhauliganga.





Depois de a barragem de Rishiganga ser destruída, o impacto da muralha de detritos foi danificar outro projeto hidroelétrico situado mais abaixo no mesmo rio.





“Foram recuperados sete cadáveres até agora e as operações continuam”, afirmou Trivendra Singh Rawat, ministro chefe de Utaracanda, confirmando o número de 125 desaparecidos, sendo grande parte deles trabalhadores das duas barragens.





Equipas de emergências conseguiram salvar 16 trabalhadores presos num túnel e prepararam operações para decorrer durante toda a noite em busca de 30 outros isolados noutro túnel da barragem de Rishiganga Hodroelectric Project.