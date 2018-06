Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Glamour com visita de Filipe VI e Letizia à Casa Branca

Reis de Espanha concluíram a viagem aos EUA com encontro com Donald Trump e Melania, em Washington.

11:02

Ao final de cinco dias de visita oficial aos Estados Unidos, os reis de Espanha concluíram a viagem com um encontro com Donald Trump e a mulher, Melania, na Casa Branca, em Washington.



E elegância foi o que não faltou neste compromisso.



Letizia brilhou num vestido cor-de-rosa choque, mostrando-se sempre sorridente para as fotografias. Uma postura que contrastou com a da primeira-dama dos Estados Unidos, que após as várias polémicas protagonizadas pelo marido tem-se mostrado sempre séria.



De rosto carregado, Melania Trump nunca sorriu. No entanto, esbanjou glamour com a escolha de um vestido estampado para o encontro com os reis de Espanha.