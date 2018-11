Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteta 44 migrantes após terem passado Mar Egeu

Foram detetadas pela equipa de vigilância marítima da UCC, 21 crianças e quatro grávidas.

Por Lusa | 16:06

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR em missão na Grécia detetou 44 migrantes, após terem efetuado a travessia do Mar Egeu e terem desembarcado, indicou esta sexta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que os 44 imigrantes, 21 das quais crianças e quatro grávidas, foram detetados na quinta-feira pela equipa de vigilância marítima da UCC.



Segundo a GNR, o grupo de migrantes foi intercetado após ter desembarcado de um barco e feito a travessia do Mar Egeu, que liga a Turquia à Grécia.



Os militares da GNR tiveram que prestar alguns cuidados básicos aos migrantes devido às condições climatéricas adversas que se faziam sentir no momento, tendo sido depois encaminhados para um local seguro.



Os militares da UCC estão destacados na ilha grega de Samos no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), que tem como objetivo desenvolver ações nas fronteiras terrestres e marítimas com a finalidade de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas.